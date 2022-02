Energa walczy ze skutkami wichur. Przywracanie zasilania odbiorcom angażuje 1000 monterów

1 tys. elektromonterów wysłanych w teren

Od momentu ogłoszenia awarii masowych codziennie nad przywracaniem zasilania do odbiorców Energa-Operator pracuje ponad tysiąc elektromonterów. W wielu miejscach poboczne drogi dojazdowe zatarasowane są przez przewrócone drzewa, które trzeba usunąć przed dotarciem na miejsce awarii. Padające od wielu dni deszcze uczyniły teren podmokłym, a w wielu miejscach wręcz bagnistym, co wymaga budowy tymczasowych dróg dojazdowych, żeby dostać się w miejsce awarii z ciężkim sprzętem naprawczym. Tam, gdzie to możliwe elektromonterzy przenoszą go na piechotę, aby jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić zasilanie.