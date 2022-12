Energa Basket Liga: Porażka Suzuki Arki Gdynia w meczu z Enea Zastal BC Zielona Góra. To dla gdynian czwarta porażka z rzędu

- W oczy rzuca się to, że mieliśmy więcej przechwytów niż strat, 10 do 9, co ogólnie rzadko się zdarza, ale nam po raz kolejny udało się do tego doprowadzić. Warto również podkreślić, że gospodarze są najlepiej zbierającą drużyną w lidze, a my mieliśmy w ataku 13 zbiórek, podczas kiedy przeciwnicy tylko pięć - dodał trener gości z Zielonej Góry.