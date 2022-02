Energa Basket Liga. Czarni Słupsk wysoko pokonali Asseco Arkę Gdynia w derbach Pomorza w hali Gryfia

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Asseco Arka Gdynia 10.02.2022

Czarni Słupsk to zespół, który przed własną publicznością potyka się w sezonie 2021/2022 niezwykle rzadko. Ba, zdarzyło się to dopiero dwa razy. Nic więc dziwnego, że drużyna Mantasa Česnauskisa była faworytem derbowego meczu z Asseco Arką Gdynia. Zespół Miloša Mitrovicia gospodarzom kroku dotrzymywał tylko w pierwszej fazie czwartkowego spotkania. Później do głosu coraz częściej dochodzili Czarni i konsekwentnie budowali sobie przewagę.

Pierwsze skrzypce w zespole Czarnych Słupsk grali Marek Klassen oraz Dawid Słupiński. Długimi momentami oddech zespołowi Asseco Arki Gdynia dawali Filip Dylewicz i Bartłomiej Wołoszyn. Skutecznością popisywał się też wchodzący z ławki Adrian Bogucki.