Enea Ironman Gdynia 2022. Jubileuszowa edycja triathlonowych zawodów pod hasłem "Rok marzycieli"

Enea Ironman 70.3 Gdynia - 5-7.08.2022

- 10 lat temu zaczynałem pracę w mieście, a Marek Łucyk debiutował, jako zarządzający sportem w Gdyni. Triathlon to wtedy była inna dyscyplina. Niszowa medialnie. To nadal sport elitarny, bo uprawia go w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Droga do Ironmana miała zająć nam pięć lat, a zajęła trzy lata. Czuliśmy, że zrobiliśmy coś wyjątkowego. Z biegiem czasu wzmacniało się przeświadczenie, że Gdynia jest najlepszym miejscem do organizacji imprezy triathlonowym. Kulminacyjnym punktem był 2019 rok, kiedy przyjechał Jan Frodeno. Mieliśmy też inne gwiazdy tej dyscypliny. Można powiedzieć, że na mapie świata Gdynia jest postrzegana przez triathlonistów jako top event - mówi Michał Drelich, dyrektor Enea Ironman Gdynia, który od sześciu lat mieszka w mieście z morza i marzeń.

Zawody triathlonowe w Gdyni w końcu mogą odbyć się w pełnej krasie, po pandemicznych obostrzeniach i zmianach formuł, z którymi się to wiązało. Tegoroczne hasło zawodów to "Rok marzycieli".