Enea Ironman 70.30 Gdynia (6.09.2020). Znakomity poziom zawodów i emocje na trasie. Zobaczcie pełną galerię zdjęć z tej wyjątkowej imprezy

Rywalizacja rozpoczęła się już od sobotnich sprintów. To, co najbardziej interesowało kibiców, wydarzyło się jednak 6 sierpnia w niedzielę. Wówczas to międzynarodowe towarzystwo, w tym zawodniczki i zawodnicy zaliczani do światowej elity, wystartowało o godz. 7 rano, aby zmierzyć się z dystansem half-Ironmana. Do pokonania mieli 1,9 km pływania, 90 km na rowerze i półmaraton, czyli ponad 21 km biegiem. Ostatecznie aż piętnastu zawodników złamało magiczną barierę czterech godzin. Ostatnim z nich był reprezentant gospodarzy Kacper Stępniak. Utalentowany zawodnik z UKS-u Tri Teamu Rumia osiągnął czas 3:58.25. Zwyciężył bardzo mocny tego dnia Duńczyk Magnus Elbeck Ditlev. Zanotował znakomity rezultat 3:42.37.