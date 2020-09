Enea Ironman 70.3 Gdynia. Zawodnicy zadowoleni. Mieszkańcy miasta mniej rozdrażnieni, niż dawniej, zamkniętymi ulicami

Trudno było nie odnieść wrażenia, że te wszystkie niedogodności wcale nie przeszkadzają triathlonistom nie tylko w rywalizacji, ale także w dobrej zabawie. Oprócz zawodowców w Gdyni zameldowali się amatorzy, w tym prezesi, właściciele i zarządcy firm. To m.in. w biznesowych kręgach triathlon w ostatnich latach przybiera na popularności.

- Gdy trenuję, potem mi się lepiej myśli - wyjaśniał nam Marcin, jeden z uczestników zawodów. - Najlepsze pomysły wpadają mi do głowy podczas aktywności fizycznej, co przyczynia się potem do rozwoju mojej firmy. Kontakty, jakie dzięki triathlonowi zawarłem z zarządcami i prezesami innych spółek też już zaczynają procentować.