Enea Ironman 70.3 Gdynia. Na krótkim dystansie w sobotę (5.09.2020) triumfuje fit modelka ze Śląska. Jest inspiracją dla młodych mam

To wynik tym bardziej imponujący, że Alicja Pyszka-Bazan trenuje triathlon dopiero od czerwca ubiegłego roku. Wcześniej, jako zawodniczka, pierwsze, sportowe kroki stawiała na basenie. Jest byłą mistrzynią Śląska i medalistką mistrzostw Polski w pływaniu na dystansie 800 metrów. Pięć lat temu urodziła córkę, co nie przeszkodziło jej powrócić do zawodowego sportu, a dodatkowo jeszcze w tym samym, 2015 roku obronić tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.