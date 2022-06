Endava, brytyjska firma IT otworzyła biuro w Gdańsku i już 14 czerwca organizuje pierwsze spotkanie dla branży IT

- Nasza firma istnieje po to, aby tworzyć kulturę, która rodzi sukces przede wszystkim dla naszych ludzi, naszych klientów i ich organizacji, dlatego poszukujemy profesjonalistów, którzy podzielają z nami tę wizję. Jesteśmy przekonani, że Trójmiasto ze swoją unikatową i dojrzałą społecznością IT jest miejscem, w którym ich znajdziemy – dodaje Marta Lyczmańska.

Endava to firma notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych. Spółka została założona w 2000 roku w Wielkiej Brytanii. Firma dostarcza zawansowane rozwiązania, buduje platformy technologiczne i przyspiesza zmiany dla klientów z branż takich jak: usługi finansowe i płatności elektroniczne, TMT (technologia, media i telekomunikacja) czy logistyka. Siedziba Endavy znajduje się w Londynie.

- Cieszymy się, że taka innowacyjna i globalna firma jak Endava postawiła na Trójmiasto. Branża IT i nowoczesnych technologii jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki na

Pomorzu. Trójmiasto jest ważnym ośrodkiem IT nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje Anna Ciosek, BSS Investor Support Project Manager, Invest in Pomerania.

Aby wzmocnić trójmiejski rynek IT, Endava organizuje spotkanie Caravan Connect IT, podczas którego wystąpi dwóch prelegentów: Laurentiu Spilca i Calin Constantinov. Wykłady będą dotyczyć persystencji danych. Ma to być pierwsze z cyklicznych spotkań, które Endava planuje organizować regularnie. Celem jest integracja trójmiejskiej społeczności IT i stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca o 18:00 w Stoczni Gdańskiej. Udział jest bezpłatny.