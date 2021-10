Emerytury stażowe – 235 tys. Polaków jest za. Czy projekt Solidarności uzyska poparcie w Sejmie?

Emerytury stażowe – 235 tys. Polaków jest za. Co zakłada projekt Solidarności?

Projekt Solidarności zakłada, że na emeryturę stażową będą mogli przechodzić:

kobiety po 35 latach pracy ,

, mężczyźni, których staż pracy wyniesie 40 lat.

Wymagane będzie też zebranie minimalnego kapitału emerytalnego – takiego, aby świadczenie wynosiło nie mniej niż obecna emerytura minimalna (1250,88 zł brutto). Chodzi o to, by państwo do świadczenia nie musiało dopłacać.

W czerwcu tego roku Solidarność złożyła projekt ustawy u marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Następnie, aby propozycja trafiła pod obrady parlamentarzystów, musiała do 30 września uzyskać poparcie przynajmniej 100 tys. osób. Pod projektem podpisało się 235 tys. Polaków.

Nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą dawały Polakom alternatywę: przejście na emeryturę po przepracowaniu określonego czasu albo dalszą pracę.