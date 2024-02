Emerytury po podwyżkach. Tyle wyniosą emerytury od 1 marca 2024 roku po waloryzacji. Ile dostaniesz? Sprawdź dokładne kwoty świadczeń! KK

Nie 12,3%, a 11,9% wyniósł ostatecznie wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Co to oznacza dla waloryzacji emerytur w 2024 roku? O tyle właśnie emerytury oraz renty urosną od 1 marca 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że wysokość wskaźnika może ulec jeszcze zmianie. Co ważne! Zmiana, o ile do niej dojdzie, będzie tylko na korzyść osób pobierających renty oraz emerytury. Ile dokładnie otrzymasz na konto? Sprawdź!