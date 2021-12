Emerytury bez podatku od nowego roku. Ile dostaną seniorzy w 2022?

Wyższe emerytury 2022

W styczniu wielu emerytów i rencistów otrzyma wyższe świadczenia w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu . Pierwsze wyższe emerytury trafią do seniorów już w czwartek 30 grudnia. A to dlatego, że osobom, które powinny otrzymać świadczenie 1 stycznia, ze względu na przypadające tego dnia święto, ZUS wypłaci pieniądze wcześniej.

Polski Ład - zmiany od 2022

Zgodnie z Polskim Ładem, od stycznia kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie (rocznie - 30 tys. zł), nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Część emerytów na zmianach podatkowych zyska 187 zł miesięcznie na rękę (rocznie 2244 zł).