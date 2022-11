Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz o konkursie w ECS: Ten regulamin wyklucza wiele osób z możliwości kandydowania!

Co pani sądzi o konkursie na dyrektora ECS?

- Obawiam się, że bardzo trudno byłoby znaleźć kandydata, który - poza panem Kerskim - spełniłby wymogi formalne sformułowane w regulaminie konkursowym. Ten regulamin wyklucza wiele osób z możliwości kandydowania. Żaden działacz związkowy nie miałby szans, żeby ubiegać się o stanowisko dyrektora ECS. Wymagane jest m.in. 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych, nie jest wymagane obywatelstwo polskie... Ten regulamin jest napisany pod Basila Kerskiego. Dowiedziałam się z mediów, że komisja nie zakwalifikowała mnie do następnego etapu. Podkreślam - z mediów, bo nikt z komisji nie przekazał mi oficjalnej informacji, że zostałam zakwalifikowana do następnego etapu lub odrzucona. Przez lata byłam radną i pracowałam na rzecz Gdańska, ale to nie jest atut dla komisji konkursowej. Jako radna nie mogłam pełnić funkcji zarządzających w mieście. A jednak, będąc przewodniczącą Rady Miasta Gdańska, w pewnym sensie miałam nadzór nad wszystkimi palcówkami w Gdańsku, w tym kulturalnymi. Mało tego, byłam w komisji kultury i nadzorowałam budżet tych placówek. Byłam też aktywną działaczką Solidarności. Ale dla komisji konkursowej to nic nie znaczy.