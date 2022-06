Elvis: obsada, data premiery, kiedy w kinach? Dlaczego Harry Styles nie zagrał głównej roli? Kto wciela się w rolę Elvisa?

Elvis: data premiery, obsada

Elvis to film, który opowiada o życiu i muzyce Elvisa Presleya. Historia została przedstawiona przez pryzmat skomplikowanych relacji, jakie łączyły muzyka z jego menadżerem Tomem Parkerem. Chociaż produkcja została premierowo wyświetlona podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, widzowie będą mogli ją oglądać od 24 czerwca. To właśnie wtedy trafi do kin.

W obsadzie znalazła się plejada gwiazd. Główną rolę odgrywa Austin Butler, któremu partneruje Tom Hanks. Poza wspomnianymi panami, na ekranie będzie można zobaczyć takie nazwiska jak m.in. Kodi Smit-McPhee, David Wenham, Dacre Montgomery, Luke Bracey, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge czy Xavier Samuel.

Zobacz też:Nie tylko Warszawa, Kraków i Sandomierz, czyli polskie miasta w serialach. Oto miejscowości, w których kręcono popularne produkcje