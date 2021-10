Eliminacje MŚ Katar 2022. 10 drużyn na świecie już niemal pewnych udziału na mundialu. Polska wciąż w grze o baraże Rafał Rusiecki

Polska z Anglią zagrała na remis w Warszawie (1:1) i przegrała w Londynie (1:2). To Anglicy są na prostej do awansu na mundial 2022

Eliminacje do mistrzostw świata w piłce nożnej 2022. Z coraz większym prawdopodobieństwem, na podstawie wyników eliminacyjnych, można określić, kto zagra na mundialu w Katarze w 2022 roku. Poza gospodarzami 10 drużyn narodowych ma już prostą drogę do najważniejszej imprezy w futbolu. Z Europy są to Dania, Niemcy, Belgia, Anglia oraz Francja.