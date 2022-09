Eliminacje do mistrzostw Europy U-19. Na stadionach w Gdyni i Rumi zaprezentuje się utalentowana młodzież TERMINARZ, BILETY

Turniej eliminacyjny do mistrzostw Europy U-19 w Gdyni i Rumi

Mecze z udziałem reprezentacji Polski U-19 prowadzonej przez trenera Marcina Brosza będzie można oglądać w Gdyni. W środę, 21 września 2022 roku biało-czerwoni rozpoczną zawody spotkaniem z Bośnią i Hercegowiną (początek o godz. 18). W sobotę, 24 września 2022 roku podejmą przy ul. Olimpijskiej Estonię (początek również o godz. 18). Na zakończenie tego etapu eliminacji do mistrzostw Europy pozostanie konfrontacja z Włochami - we wtorek, 27 września 2022 roku o godz. 14. W te same dni wspomniane drużyny mierzyć się będą także na stadionie miejskim w Rumi.

Udział kibiców w tym turnieju jest bezpłatny, co jest efektem gościnności Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni oraz Michała Pasiecznego, burmistrza Rumi. Dystrybucją darmowych wejściówek na mecze w Gdyni zajmuje się Pomorski Związek Piłki Nożnej. Zgłoszenia grupowe (od 5 do 20 osób) należy wysyłać na adres [email protected] i określić zapotrzebowanie na liczbę biletów (nie trzeba podawać danych osobowych). Takie zgłoszenia przyjmowane będą do 24 godzin przed danym meczem. Odbiór biletów w dniu meczu w kasie stadionowej, najwcześniej na dwie godziny przed danym meczem. Z kolei przy zgłoszeniach indywidualnych będzie można odbierać bilety w kasie najwcześniej na dwie godziny przed meczem. Dystrybucją biletów w Rumi kieruje MOSiR od 15 września 2022 r (szczegóły na mosir.rumia.pl).