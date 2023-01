Elektroniczne legitymacje ZUS, zamiast plastikowego dokumentu. Otrzymają je wszyscy emeryci i renciści

- Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty" - tłumaczy Krzysztof Cieszyński, rzecznik ZUS w województwie pomorskim. - Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie plastikowej karty, powinni złożyć wniosek do ZUS na formularzu ERL. Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, ZUS automatycznie wyda również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu według własnego uznania.