Elbląg. Topił królika w wiadrze. Potem złamał mu kręgosłup. Zwyrodnialcowi grozi 10 lat więzienia

W minioną niedzielę, 12 czerwca, policjanci z Elbląga interweniowali na terenie ogródków działkowych "Bielany Wzgórze". Tam działkowcy znaleźli królika-miniaturkę ze złamanym kręgosłupem.

Funkcjonariusze szybko ustalili, co się stało. Okazało się, że należał do 63-latka, który uprawiał tam działkę. Policjanci ustalili, że podejrzany najpierw topił zwierzę w wiadrze z wodą, a później wsadził do plastikowej torby i wyrzucił z pierwszego piętra altanki. Dokonał tego, ponieważ zwierzę miało mu uciekać. Królik ma złamany kręgosłup i jest w stanie krytycznym. Trafił pod opiekę animalsów.