Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan 62 Kaliska 2022. Piesze, rowerowe, nocne i dzienne eksplorowanie borów

Ekstremalny Rajd na Orientację Harpagan 62 Kaliska

Po raz drugi rajd zaplanowany został w przepięknych lasach wokół Kaliskiej, czyli w samym sercu Borów Tucholskich! W zbliżającej się edycji uczestnicy mają do wyboru aż 11 tras: piesze 100 km, 50 km (dzienna), 50 km (nocna), 25 km (dzienna), 25 km (nocna) i 10 km (trasa rodzinna "Harpuś"), rowerowe 200 km, 100 km, 50 km, 20 km (trasa rodzinna "Harpuś") i mieszana 150 km (50 km pieszo i 100 km rowerem).

Organizatorzy spodziewają się od 1300 do 1600 osób podczas 62. edycji Ekstremalnego Rajdu na Orientację Harpagan. I nic w tym dziwnego, bo to największe i najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce, które przyciąga wędrowców także zza granicy. Uczestnikami są osoby w wieku od 8 miesięcy (maluchy na H44) do 76 lat (np. na H49). To turyści, sportowcy, żołnierze, ultrabiegacze, młodzież szkolna, studencka, dorośli, emeryci. Całe rodziny, pary, a także single. Średnia wieku uczestników oscyluje wokół 30 lat.