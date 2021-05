Ekstraliga rugby. W Sopocie derby Trójmiasta, czyli Ogniwa będzie walczyć z Lechią. Arka zaprasza na sobotę.

Na stadionie im. Edwarda Hodury w Sopocie (początek godz. 13) zmierzą się dwie nasze piętnastki. zarówno Ogniwo jak i Lechia mają o co grać. Sopocianie, którzy są liderem tabeli chcą utrzymać to miejsce do końca sezonu zasadniczego, bo to oznacza, że byliby organizatorami meczu o tytuł mistrza Polski. Ogniwu nie grozi to, że w razie porażki wypadnie z finałowej dwójki, ale chodzi o to, by w najważniejszym meczu sezonu grać u siebie. A to oznacza, że drużyna z Sopotu musi znów wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, także motywacyjnych, by wygrać z Lechią.

Gdańszczanie na pewno nie ułatwią im tego zadania. Po pierwsze: nigdy tego nie robią, bo wiadomo - derby, po drugie: nadal mają szansę na zajęcie czwartego miejsca, które daje prawo gry o brązowy medal.