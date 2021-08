Ekstraliga rugby. Szlagierowy mecz w Sopocie został odwołany. Drużyna z Łodzi nie dojechała z powodu wypadku na A1

Rugbiści gdyńskiej Arki podejmowali rewelację ubiegłego sezonu czyli drużynę Orkana Sochaczew. Wobec powrotu do ekipy „Buldogów” Antona Szaszero oraz zagranicznych posiłków z RPA i Gruzji kibice liczyli na niespodziankę w postaci wygranej Arki. Do przerwy mecz był wyrównany, ale w drugiej części Orkan był już drużyną lepsza i zasłużenie wygrał w Gdyni. Była to druga porażka Arki w tym sezonie, ale warto dodać, że gdyńscy rugbiści grali z czołowymi drużynami minionego sezony, czyli Master Pharm, wicemistrzem Polski oraz Orkanem, brązowym medalistą ekstraligi.

W Poznaniu swój drugi mecz rozegrali rugbiści gdańskiej Lechii. Po raz drugi biało-zielonym udało się wygrać z bonusem, czyli za pięć punktów. Wcześniej dokonali tego w Siedlcach w meczu z Pogonią i dość niespodziewanie po dwóch kolejkach objęli prowadzenie w tabeli. Lechia jest dziś drużyną, która zdaniem Marka Płonki seniora, dawnego jej zawodnika, trenera i selekcjonera kadry narodowej, zaczyna zbierać owoce szkolenia młodzieży i systematycznego wprowadzania jej do pierwszej drużyny.