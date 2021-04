Ekstraliga rugby. Koszulka, krawat, znaczek, a nawet piwo - marketingowa i promocyjna ofensywa Ogniwa Sopot

Koszulki, czapeczki, szaliki - to tylko niektóre z atrybutów kibicowskich. Tych najbardziej rozpoznawalnych. Od lat duże pieniądze zarabiają na tym znane kluby piłkarskie. W ich ślady jakiś czas temu poszły także polskie kluby, zwłaszcza te w ekstraklasie. Zrozumiały, że prawie każdy kibic chce mieć w domu choćby jeden gadżet, klubu z którym się identyfikuje. Jeśli do tego dodamy spore grono kolekcjonerów sportowych pamiątek to obszar ludzi zainteresowanych takimi rzeczami robi się coraz większy.

Oczywiście, nie wszystkie klubu wypuszczają na rynek towar godny uwagi. Nie wszyscy potrafią wykorzystać lokalny potencjał, charakterystyczne znaki związane z klubem, ich historię. Na pewno nie wszystkie tego rodzaju oferty są warte zainteresowania i pieniędzy kibica, ale tych z biegiem czasu jest coraz mniej.

Jedna z ciekawszych ofert klubowych od niedawna prezentuje Ogniwo Sopot. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że sopocki klub to rugby. Do tej pory ten obszar sportowy pod względem marketingowo-promocyjnym był zdecydowanie niszowy. Ogniwo jakiś czas temu zrozumiało, że warto zadbać o kibica i nawet jeśli, w tej chwili, nie przynosi to wielkich korzyści klubowemu budżetowi, to jest to tylko kwestią czasu. Oferta sklepu kibica jest w tej chwili jednym z cennych elementów budowania klubowej tożsamości, zainteresowania mieszkańców Sopotu i rugbowej wspólnoty Ogniwa.