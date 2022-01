Ekstraklasa wzywa obrońcę Arki Gdynia. Arkadiusz Kasperkiewicz może awansować przedwcześnie

Arkadiusz Kasperkiewicz jest w Arce od sezonu 2020/21. Początek miał świetny, należał do czołowych zawodników gdyńskiego zespołu. Jednak im dalej w las, tym było trochę gorzej. Przypomnijmy, że to nominalny środkowy obrońca, który trochę z konieczności ustawiany był na boku przy ustawieniu w czwórce, jak i na wahadle.

Niemniej, zwrócił uwagę paru klubów PKO Ekstraklasy. Grał regularnie, w tym sezonie wystąpił w osiemnastu meczach Fortuna I ligi (zdecydowaną większość od pierwszej do 90 minuty). Zainteresowane są nim Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin i Stal Mielec. W tym momencie wydaje się, że najbliżej mu do ekipy z Mielca.

Trudno powiedzieć czy Arka w tym sezonie awansuje do Ekstraklasy. Jak się okazuje, Kasperkiewicz może wyjść przed szereg i zanotować indywidualny awans.

Kontrakt Kasperkiewicza obowiązuje tylko do 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym zawodnik od 1 stycznia może negocjować z innymi klubami bez wiedzy Arki. Trudno też wyobrazić sobie, by Arka zarobiła na nim duże pieniądze. Jeśli Kasperkiewicz zwiąże się w najbliższych dniach z innym zespołem, zapewne rozpoczną się negocjacje między klubami, by do transferu doszło jeszcze podczas trwającego okna, a nie dopiero latem.