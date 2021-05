Ekstraklasa wypłaci pieniądze klubom za sezon 2020/21. Komu przypadnie najwięcej? Ile dostanie Lechia Gdańsk? TOP 16 [galeria] Paweł Stankiewicz

Ekstraklasa SA wypłaci klubom pieniądze za sezon 2020/21. W sumie do wypłaty jest 230,5 miliona złotych. To o 5,5 miliona więcej niż wynosił zakładany budżet na początku sezonu i 70,5 miliona złotych więcej niż kluby otrzymały dwa lata temu. Na wypłatę dla klubu złożyły się: kwota stała (identyczna dla wszystkich klubów), ranking historyczny, wynik sportowy, Pro Junior System oraz testy COVID-19 (kwota identyczna dla wszystkich klubów). Kto dostanie najwięcej pieniędzy? Ile przypadnie Lechii Gdańsk? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem.