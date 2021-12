Ekipa lekarzy cudotwórców. Najlepsi specjaliści z kilku szpitali zoperowali nastolatka by uratować mu życie

Gdy kolejne szpitale w Polsce odmawiały leczenia zoperowania Łukasza, jego tata - pan Andrzej - wziął wyniki badań syna do ręki, wsiadł w samochód i pojechał do Gdańska. Kilka dni wcześniej poruszyła go opisana przez naszą gazetę historia kilkuletniej Martynki rannej w wypadku samochodowym, której lekarze z gdańskiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika przyszyli urwaną głowę. Zrozpaczeni rodzice uznali, że wskazówka od Losu, gdzie powinni szukać ratunku dla swojego dziecka. Jeśli w gdańskim szpitalu czynią takie cuda to może jest choć cień szansy, że i im również pomogą.

Na stałe mieszkają w Męckiej Woli pod Sieradzem, kilkanaście kilometrów za Łodzią.

Do końca stycznia ubiegłego roku ich życie toczyło się normalnie. Łukasz - 14-latek 188 cm wzrostu nie sprawiał żadnych kłopotów - chodził do szkoły, uczył się dobrze, szczególnie interesowały go historia i matematyka, wciągały gry komputerowe. Miesiąc później okazało się, że ma problemy ze zdrowiem.