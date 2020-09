Egzamin ósmoklasisty. Dojdzie kolejny przedmiot obowiązkowy - do wyboru fizyka, chemia, geografia, biologia lub historia

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest jednak określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Od roku szkolnego 2021/2022 dojdzie do egzaminu ważna zmiana - uczniowie będą musieli zdać jeszcze jeden, czwarty przedmiot.