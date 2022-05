Egzamin ósmoklasisty. Co dalej? Felieton Wojciecha Wężyka

Wątpliwości jest sporo, zwłaszcza że mamy za sobą prawie dwa lata mieszanego nauczania z przewagą lekcji zdalnych. Piszę „my”, bo przecież mobilna edukacja, która odbywała się w czasie pandemii, chcąc nie chcąc angażowała po trochu wszystkich domowników w tryby nauczania. Miało to swoje plusy, bo zbliżając ucho do zamkniętych drzwi, zza których dochodził głos nauczyciela, można było podsłuchać, czego uczy się nasze dzieci.

O minusach napisano już całe tomy, więc ograniczę się tylko do tego, co mnie osobiście denerwowało najbardziej, czyli pogłębienia odruchów jakie nazywam nastoletnim rozedrganiem. Mam na myśli udział w zajęciach, przemieszany z konwersacją koleżeńską na różnego rodzaju komunikatorach i jednoczesnym robieniem kilku rzeczy na raz. W szkole byłoby to niemożliwe. W domu, z wyłączonym dźwiękiem i obrazem w komputerze – przechodziło bez problemu.