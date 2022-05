Egzamin ósmoklasisty 2022. W co się ubrać na egzamin? Czy obowiązuje strój galowy? Stylizacje na egzamin

Egzamin ósmoklasisty 2022 - jak się przygotować?

Aby uniknąć niepotrzebnego stresu przed egzaminem klas ósmych, potrzebne jest coś więcej, niż świetne przygotowanie merytoryczne. Każdy ósmoklasista powinien wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić arkusz, co może wnieść do sali oraz co koniecznie musi zabrać ze sobą, aby zostać dopuszczonym do egzaminu.

Niezbędna jest również świadomość tego, jaką stylizacje należy wybrać tego dnia. Najlepiej jest przygotować sobie zestawy wcześniej, aby w dniu egzaminu tylko nałożyć na siebie gotowe, wyprasowane ubrania.