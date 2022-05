Egzamin ósmoklasisty 2022. Spóźnienie na egzamin - co robić? Nieobecność na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2022 - Czy jest obowiązkowy?

Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 podchodzą:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowe.

Jest to egzamin obowiązkowy, a więc każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby móc ukończyć szkołę i kontynuować naukę. W przeciwieństwie do matury, egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.