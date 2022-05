Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy będą wyniki egzaminu? Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy wyniki?

Egzamin klas ósmych rozpocznie się 24 maja 2022 roku. Pierwszego dnia uczniowie napiszą test z języka angielskiego. Kolejne dwa dni to matematyka oraz język angielski.

Dla większości uczniów to właśnie wyniki z tego egzaminu zadecydują o ich dalszych losach edukacyjnych.

Całe szczęście, absolwenci nie będą musieli długo żyć w niepewności. CKE podała, że oficjalne wyniki pojawią się już 1 lipca 2022 roku.

Do 7 lipca do szkół zostaną dostarczone zaświadczenia o zdanym egzaminie, które będzie można odebrać 8 lipca. Ten dokument jest niezbędny do wzięcia udziału w kolejnych etapach rekrutacji do szkoły średniej.