Egzamin ósmoklasisty 2022 - język angielski. Wymagania egzaminacyjne. Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty 2022? CKE język angielski

Egzamin ósmoklasisty 2022. Język angielski. Czy egzamin jest trudny?

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w całej Polsce już wkrótce podejdą do egzaminu końcowego z języka obcego. Będzie to ostatni z serii trzech egzaminów dla uczniów klas ósmych. Już 26 maja 2022 o godzinie 9.00 ósmoklasiści otworzą arkusze egzaminu z języka angielskiego.

Nastolatkowie mający problemy z językiem obcym nie powinni się stresować. Warto pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty NIE DA SIĘ NIE ZDAĆ. Ponadto wymagania egzaminacyjne na rok 2022 zostały zmodyfikowane przez CKE.

Ze względu na to, że ostatnie kilka semestrów minęło pod znakiem nauki zdalnej, każdy z trzech egzaminów ósmoklasisty zostanie do pewnego stopnia uproszczony. Uczniowie podchodzący do testu z języka angielskiego muszą znać ten język jedynie na poziomie A2 - jest to poziom podstawowy.