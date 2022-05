Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak się przygotować? Nauka do egzaminu ósmoklasisty - 24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty 2022 - daty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022:

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

Egzamin ósmoklasisty 2022 - zasady skutecznej nauki

1. Skup się na jednym zagadnieniu

Na krótko przed egzaminem, postaraj się nie wpadać w panikę. Nie próbuj uczyć się wszystkiego na raz. Skup się na jednym zagadnieniu z jednego przedmiotu i upewnij się, że masz dobrą wiedzę na temat tego konkretnego działu. Wtedy możesz przejść do kolejnego przedmiotu. Tak unikniesz chaosu informacji, który może wzbudzić niepotrzebny stres.

2. Planuj

Skonstruuj szczegółowy plan działania. Sprawdź, które działy z poszczególnych przedmiotów sprawiają ci największą trudność i skup na nich swoją uwagę. Odpowiednio podzielony materiał pomoże ci wyeliminować najsłabsze punkty twojej wiedzy.

3. Rób przerwy

Regeneracja jest tak samo ważna jak nauka. Postaraj się robić krótkie przerwy co 40 minut. W trakcie tych przerw zrób dla siebie coś miłego - złap przekąskę, wyjdź na zewnątrz lub zrelaksuj się przed telewizorem.

4. Ćwicz

Im więcej zadań wykonasz samodzielnie, tym szybciej nauczysz się konkretnej rzeczy. Samo czytanie podręcznika niestety nie wystarczy. Wykonuj ćwiczenia i zobacz, który moment sprawia ci najwięcej problemów i na nim skup swoją uwagę.

5. Ściągi

Jeżeli wiesz, których definicji i wzorów zapominasz najczęściej, spisz je wszystkie na kartce i powieś w widocznym miejscu. Dzięki temu nie będziesz musiał szukać ich za każdym razem, gdy wypadną ci z głowy. Z czasem zaczniesz je zapamiętywać.

6. Systematyczność

Ten punkt wymaga odrobiny samodyscypliny. Ucz się systematycznie niewielkich części materiału. Pamiętaj, że nie nauczysz się wszystkiego na raz na ostatnią chwilę.

7. Zaczynaj od łatwych zadań

Kiedy zaczniesz rozwiązywać zadania, rozpocznij od tych najłatwiejszych. Każde prawidłowo wykonane zadanie zwiększa twoją motywację i pewność siebie. To swego rodzaju "rozbieg" przed trudniejszymi częściami egzaminu.

8. Tłumacz

Jeżeli sądzisz, że opanowałeś już jakiś materiał, spróbuj go komuś wytłumaczyć. Dzięki temu sam zauważysz, których części jeszcze do końca nie rozumiesz i jednocześnie powtórzysz na głos to, czego się nauczyłeś.

9. Schowaj telefon

Na czas nauki postaraj się, aby w twoim otoczeniu nie było telefonu ani włączonego telewizora. Nawet, jeżeli założysz sobie, że nie będziesz z nich korzystał, dźwięk przychodzących wiadomości może wybić cię z rytmu nauki.

10. MotywacjaUcząc się, pamiętaj o tym po co to robisz. Myśl o wymarzonej szkole, lub zawodzie, który chcesz w przyszłości wykonywać. Uwierz w siebie ale jednocześnie pamiętaj - każdy popełnia błędy.

Powodzenia!