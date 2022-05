Egzamin ósmoklasisty 2022. Egzamin klas ósmych w Gdańsku. Pomorze - Gdańsk, Malbork, Krokowa

Egzamin ósmoklasisty 2022 - ile osób pisze na Pomorzu?

Maj to miesiąc egzaminów końcowych. Za nami matura, a więc przyszedł czas na ósmoklasistów. W województwie pomorskim do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 33 337 uczniów z 686 szkół. Z tego aż 363 osoby to obywatele Ukrainy.

