Egzamin ósmoklasisty 2022. Czy pozostałe klasy mają wolne? Lekcje w trakcje egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022:

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

Egzamin ósmoklasisty 2022- dni wolne od szkoły?

Te trzy dni z pewnością będą bardzo stresujące dla każdego ósmoklasisty. Aby zdać egzamin na dobrym poziomie, wymagane jest pełne skupienie.

Dlatego też na czas egzaminów klas ósmych, uczniowie szkół podstawowych od klasy 1 do 7 mają dni wolne.

W niektórych szkołach zostanie zorganizowana opieka dla uczniów, którzy mimo wszystko muszą lub chcą w te dni przyjść do placówki. Nie jest to jednak odgórny komunikat Ministerstwa. Informacji o tym, jak wygląda to w waszej szkole możecie zasięgnąć u nauczyciela, lub poszukać jej na stronie internetowej.