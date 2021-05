Egzamin ósmoklasisty 2021 r. na Pomorzu. Drugi rok w reżimie. Komentarze uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2021. Pierwszy egzamin już we wtorek, 25 maja

- Przystępujecie do pierwszego w Waszym życiu egzaminu, który zamyka ważny etap Waszej edukacji, a jednocześnie otwiera nowe perspektywy. Wierzę, że umiejętności, które zdobyliście podczas nauki w szkole podstawowej, pomogą Wam osiągnąć wyniki na miarę swoich możliwości, a ten egzamin stanie się przepustką do realizacji marzeń w dalszej edukacji. Z całego serca życzę Wam powodzenia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty! Przy tej okazji pragnę podziękować także nauczycielom i dyrektorom szkół za zaangażowanie w wieloletnią pracę z uczniami oraz za szczególne wsparcie udzielone młodzieży w przygotowaniu się do egzaminu – napisała Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty.