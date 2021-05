Egzamin ósmoklasisty 2021. Przystąpi do niego ponad 23 tys. pomorskich uczniów. Pierwszy będzie egzamin z języka polskiego - 25.05.2021 r. Monika Jankowska

Egzamin ósmoklasisty 2021 fot. Karolina Misztal

Rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów! Dokładnie 23278 pomorskich uczniów z 666 szkół zostało zgłoszonych do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Dla porównania – w całym kraju do egzaminu przystąpi 360 400 uczniów. Egzamin rozpoczyna się we wtorek 25 maja 2021 i potrwa trzy dni.