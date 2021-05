Egzamin ósmoklasisty 2021: język polski. ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Jaka praca pisemna na teście 8-klasisty z polskiego 25.05.2021?

We wtorek, 25 maja o godzinie 9:00 tegoroczni ósmoklasiści zmierzą się z testem z języka polskiego. Arkusz egzaminacyjny z polskiego pojawi się na stronie CKE tuż po godz. 14. Opublikujemy go w tym miejscu razem z odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z 22 zadań . Na teście uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoje siły zarówno w zadaniach otwartych, jak i zadaniach zamkniętych. Ponadto, ósmoklasiści będą zobowiązani napisać pracę pisemną. Ilość punktów, którą można uzyskać na egzaminie z polskiego to: 45 pkt . Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 120 minut .

Na teście z języka polskiego najczęściej pojawiają się zadania o następującej treści:

Na podstawie podanego fragmentu ułóż wymienione niżej zdarzenia zgodnie z porządkiem chronologicznym

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Do podanej tezy sformułuj argument

Podaj tytuł lektury obowiązkowej, z której pochodzi powyższy fragment

Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby stanowił streszczenie tekstu XXX

Które z podanych niżej zdań jest niezgodne z treścią tekstu XXX?

Należy pamiętać, że uczniowie będą musieli stawić czoła także pracy pisemnej. Do wyboru będą mieli dwa tematy. W wypracowaniu należy odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej. Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.