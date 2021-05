Egzamin ósmoklasisty 2021: język angielski. ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI. Jaki będzie temat pracy pisemnej na teście z angielskiego 27.05.2021?

W czwartek, 27 maja o godzinie 9:00 tegoroczni ósmoklasiści zmierzą się z testem z języka angielskiego. Arkusz egzaminacyjny z angielskiego pojawi się na stronie CKE tuż po godz. 13. Opublikujemy go w tym miejscu razem z odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 14 zadań . Na teście uczniowie będą mieli możliwość sprawdzić swoje siły zarówno w zadaniach otwartych, jak i zadaniach zamkniętych. Ponadto, ósmoklasiści będą zobowiązani napisać krótką pracę pisemną (od 50 do 120 słów). Ilość punktów, którą można uzyskać na egzaminie z angielskiego to: 55 pkt . Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 120 minut .

WAŻNE! Uczniowie są zobowiązani także do napisania pracy pisemnej. Najczęściej jest to email, który ma liczyć od 50 do 120 słów.

Egzamin ósmoklasisty. Tematy prac z ubiegłych lat

2020 ROK: