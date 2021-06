Egzamin ósmoklasisty 2021. Dotatkowy termin egzaminu coraz bliżej. Kto może do niego przystąpić?

Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się z następujących przedmiotów: języka polskiego matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Ósmoklasiści pisali egzamin na zakończenie podstawówki od 25 do 27 maja 2021. Co, jeśli uczeń nie mógł przystąpić do niego w tych dniach?

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

Podobnie jak w przypadku maturzystów, tak i dla uczniów klas ósmych przygotowano dodatkowy termin egzaminu. Mogą z niego skorzystać ci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli napisać go w maju.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2021 w terminie dodatkowym: