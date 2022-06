Edward Miszczak odchodzi z TVN. Tak zmienił się na przestrzeni lat. Przypominamy archiwalne zdjęcia dyrektora programowego

Edward Miszczak odchodzi z TVN

Edward Miszczak był związany z TVN-em od 1997 roku, czyli od początku istnienia stacji. Rok później został dyrektorem programowym i tę funkcję pełnił do 2022 roku. To jednak już przeszłość. Edward Miszczak rozstał się z TVN-em, co potwierdził w oficjalnym oświadczeniu, które zacytował Onet.pl.

-25 lat w telewizji to cała epoka, a TVN było największą przygodą mojego zawodowego życia. Robiliśmy tu razem rzeczy, które wielu wydawały się niemożliwe, a nam wychodziły. TVN wyznaczał i wyznacza trendy. Zostawiam tu fantastyczny zespół, który towarzyszył mi w tej drodze. Ponadto Kasia Kieli i wszyscy odpowiedzialni za rozwój TVN każdego dnia udowadniają, że można robić telewizję, którą widzowie kochają, i która po prostu jest najlepsza.

