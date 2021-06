Dziś burze i upały na Pomorzu 30.06.2021. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Front burzowy przesuwa się nad Polską z zachodu i południowego zachodu w kierunku wschodnim, a także na północ. IMGW ostrzega - w środę będzie upalnie - temperatura sięgać będzie 30 st. C, a następnie burzowo.

Najpoważniejsza sytuacja, z ulewami do 50 mm deszczu w ciągu godziny, gradobiciem i porywami silnego wiatru (do 120 km/h) będzie w powiatach zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. IMGW wydał dla tych regionów ostrzeżenia II stopnia (oznacza to wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia).

W zachodnich i południowych częściach kraju możliwe będą podtopienia.