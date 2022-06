Dziesięć grzechów głównych, przez które Arka Gdynia nie awansowała do ekstraklasy. Co najbardziej szwankowało w drużynie żółto-niebieskich? Szymon Szadurski

Powoli opadają emocje po rozczarowującej końcówce sezonu w wykonaniu Arki Gdynia, co poskutkowało brakiem awansu do ekstraklasy. Trwają już przymiarki do kolejnych rozgrywek, w których żółto-niebiescy znowu będą chcieli powalczyć o powrót do elity. Jednak z przegranego, zakończonego już sezonu, koniecznie należy wyciągnąć wnioski. Jakie były główne przyczyny braku upragnionego przez kibiców awansu? Oto nasze zestawienie.