Dziesiątki przyjaciół, znajomych i obcych ludzi walczą o uratowanie Mileny z Gdańska. Trwa poszukiwanie dawcy szpiku

Koleżanki i koledzy z klasy Mileny nakręcili film na plaży w Sobieszewie. Grupka dzieci siedzi na piasku, przetaczając w dłoniach jego ziarenka. Mówią, że szukają dwóch identycznych. Kiedy słyszą od jednego z chłopców, że to niemożliwe, zapraszają go do poszukiwań. Dołączają do nich kolejni ludzie.

Szukanie bliźniaka genetycznego jak szukanie identycznych ziarenek piasku

Na tym właśnie polega próba znalezienia bliźniaka genetycznego dla dwunastolatki z Gdańska.

Milena pierwszy raz zachorowała w środku wakacji, w sierpniu 2018 r., tuż przed rozpoczęciem nauki w czwartej klasie. Po długim i wyczerpującym leczeniu pokonała chorobę. I kiedy już wydawało się, że ostatnie dwa lata będą przykrym wspomnieniem z dzieciństwa, białaczka wróciła.

- Córka drugi tydzień jest w szpitalu, a ja na przemian z żoną spędzamy z nią całe dnie i noce - mówi pan Andrzej, ojciec Mileny. - Przechodzi intensywną chemioterapię, przetoczono jej płytki krwi i krew. Cały czas trwa poszukiwanie dawcy komórek macierzystych.