Dzierzgoń. Radny wykrył nielegalne wysypisko śmieci. Kto za tym stoi?

Śmieci znajdowały się przy nasypie kolejowym koło dawnego zakładu PREFBUD.

- Nie mamy stuprocentowej wiedzy, co do sprawcy, ale mamy przekonanie graniczące z pewnością, kto to zrobił - mówi wiceburmistrz. - Wiele wskazuje, że jest to jeden z naszych przedsiębiorców, któremu wcześniej udowadnialiśmy popełnianie takich czynów. Myśleliśmy, że mandat jaki dostał przyniesie jakiś pozytywny skutek, ale, jak widać, myliliśmy się - dodaje nasza rozmówczyni.