Dziennik Bałtycki, miejsce niezwykłe - 77 urodziny naszej gazety Artur Kiełbasiński

Obchodząc urodziny często wracamy do przeszłości. Gdy myślę o Dzienniku Bałtyckim, który właśnie skończył 77 lat, to doskonale widzę, że to gazeta niezwykła. Gazeta, która wytycza trendy i może być z tego dumna. By nie być gołosłownym, pozwolę sobie wzmocnić tę tezę kilkoma twardymi przykładami.