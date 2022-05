Dzień matki 2022. Tak wyglądają mamy polskich gwiazd. Zobaczcie GALERIĘ

Dzień Mamy 2022 - kiedy jest?

Dzień Matki to jeden z najważniejszych dni w roku. To szczególnie wtedy doceniamy nasze kochane mamy i obdarowujemy je prezentami. To święto nie przypada jednak tego samego dnia na całym świecie.

Np. w Niemczech i USA jest to święto ruchome — przypada zawsze w drugą niedzielę maja. Z kolei w Bułgarii, Serbii i Słowenii Dzień Matki obchodzi się razem z Dniem Kobiet - 8 marca.**W krajach arabskich natomiast, wszystkie mamy świętują 21 marca. **

Tylko w Polsce Święto Matki przypada na 26 maja. Ta data pozostaje niezmienna od 1914 roku. W 2022 roku przypadnie to czwartek.

