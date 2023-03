Dzień Kobiet 2023. Ile pań mieszka w Gdańsku? Które dzielnice miasta są najbardziej żeńskie? Tak wyglądają statystyki! OPRAC.: Agnieszka Kostuch

Dzień Kobiet to idealny moment na to, by przyjrzeć się m.in., ile pań mieszka w Gdańsku, a także jakie uczelnie są wśród nich najpopularniejsze. Sprawdźcie, jak wyglądało to na początku 2022 r.