Dzień Jedności Kaszubów. Już wkrótce huczne obchody w Gdańsku. Będzie się działo! Maja Czech

Dzień Jedności Kaszubów lub też "Dzéń Jednotë Kaszëbów" co roku obchodzimy tego samego dnia. 19 marca 785 lat temu po raz pierwszy użyto zapisu nazwy "Kaszuby", co do dziś pozostaje pierwszą znaną nam adnotacją o Kaszubach. To właśnie w rocznicę tego dnia w Gdańsku będziemy świętować Dzień Jedności Kaszubów. Sprawdźcie, co będzie się działo!