Dzień dziecka w hali Ergo Arena. Trening dla ponad 300 dzieci z Mariuszem Wlazłym i Michałem Kolendą

Operator hali Ergo Arena – Spółka Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., Stowarzyszenie Trefl Pomorze oraz kluby Trefl Gdańsk i Trefl Sopot po raz kolejny zapraszają dzieci na dzień pełen atrakcji. Tym razem w ich święto - 1 czerwca. W środę pasję do sportu w dzieciach zaszczepiać będą Kacper „Kacpa” Lachowicz, czyli trener i motywator współpracujący z Marcinem Gortatem, kapitan Trefla Gdańsk i ikona polskiej siatkówki Mariusz Wlazły oraz koszykarski reprezentant Polski i zawodnik Trefla Sopot Michał Kolenda.

Punktem kulminacyjnym środowej imprezy będzie wspólny trening dla wszystkich uczestników. Rozpocznie się on o godz. 12.30 i potrwa 45 minut. Przed wspólnym treningiem (od 11.00 do 12.30) dzieci będą mogły spędzić czas albo na sportowo, ćwicząc na specjalnie przygotowanych stacjach siatkarskich i koszykarskich, albo poznając świat sztuki filmowej dzięki Gdyńskiemu Centrum Animacji, czy bawiąc się w kąciku zabaw Trefla. Po treningu (o 13.15) odbędzie się z kolei półgodzinny warsztat motywacyjny z "Kacpą". Oczywiście we wspólnej zabawie razem z dziećmi uczestniczyć będzie główny bohater „Rodziny Treflików” – Treflik. Każe dziecko otrzyma także T-shirt od Fundacji LPP dedykowany środowemu wydarzeniu oraz zdrowe owocożelki „Rodziny Treflików”. Dzień Dziecka na sportowo to także odpowiedź na najnowsze dane WHO, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Kluby sportowe i Stowarzyszenie Trefl Pomorze razem z "Kacpą" chcą zaszczepiać w młodzieży pasję do aktywności fizycznej.