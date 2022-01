Dzień Babci i Dzień Dziadka (21 i 22.01.2022). Dbajmy o rodzinne relacje bez uprzedzeń i stereotypów - rozmowa z psycholożką Marią Graczyk

Jestem świeżo po obejrzeniu „Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem” Martina Scorsese. Niezwykle inspirujące są historie bohaterów występujących w tym miniserialu Netflixa. Uświadamiają, jak wiele do przekazania mają starsi ludzie młodszemu pokoleniu, ale też, jak starsi inspirują się siłą i otwarciem na świat ludzi młodych. Dobrym momentem, żeby zatrzymać się i zastanowić, jak z tej wiedzy czerpać jest dla nas styczeń, kiedy obchodzimy święto babci (21 stycznia), a zaraz potem dziadka (22 stycznia). A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Wszyscy uczymy się od siebie nawzajem?

Kiedy myślę o tym, co mogą sobie dać starsi i młodsi i czy z tego korzystamy, przychodzą mi do głowy różne myśli. Na przykład taka, że wraz ze wzrostem dobrobytu ekonomicznego słabną więzi społeczne. Kiedyś było więcej domów wielopokoleniowych. Młodych nie było stać na szybką przeprowadzkę do własnego mieszkania, więc dłużej mieszkali z rodzicami i dziadkami. Teraz szybko robią się samodzielni. Z jednej strony cieszy, że żyjemy z większym dostępem do edukacji, kultury, technologii i możemy się rozwijać, ale dostrzegamy także negatywne koszty społeczne tego zjawiska. Panuje coraz większa izolacja i to niezależnie od pandemii. To izolacja na własne życzenie. Jesteśmy bogatsi w wiedzę czy przedmioty, ale ubożsi w więzi międzyludzkie. Wpływa na to wiele czynników, m.in. segregacja wiekowa, która rozpoczyna się już od przedszkola. Wciąż przebywamy tylko z rówieśnikami, najlepiej z ludźmi z jednego rocznika. Dialog kultury międzypokoleniowej osłabł. Ten proces został wyraźnie pokazany w filmie Erika Gandiniego „Szwedzka teoria miłości” z 2015 roku. Szwecja w latach 70. mocno postawiła na niezależność, dzieci szybko wyprowadzają się od rodziców, niezależność ceni się też w małżeństwach. Skutki są takie, że duża część szwedzkiego społeczeństwa umiera samotnie. Czasem „odkrywa się” zmarłego po paru miesiącach...