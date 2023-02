Dzieła sztuki pożądane - tłumy w oliwskim muzeum chcą obejrzeć wystawę „Fangor. Poza obraz" | ZDJĘCIA Grażyna Antoniewicz

Wojciech Fangor to iluzjonista malarstwa. Malował m.in. abstrakcyjne obrazy przypominające strumień kolorowych, wibrujących świateł. Wystawę malarstwa Fangora w Pałacu Opatów chcą zobaczyć miłośnicy sztuki z całej Polski.

Takich kolejek, aby zobaczyć dzieła sztuki, dawno w Gdańsku nie było. Zaskakuje zainteresowanie wystawą „Fangor. Poza obraz” w oliwskim Pałacu Opatów (Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku), do tej pory obejrzało ją ponad 30 000 widzów - to absolutny rekord. Ta popularność sprawiła, że przedłużono ekspozycję do 12 marca.